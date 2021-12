Diane Nama la jeune comédienne aborde les pires moments de sa vie. Les internautes sont éblouis

Si vous êtes un fan des capsules d’Ulrich Takam, vous savez donc qui est Diane Nama. Jeune et belle, elle s’est vite fait remarquer grâce à son talent. Si aujourd’hui elle affiche un large sourire, tout n’a toujours pas été facile pour cette talentueuse actrice. Elle nous raconte les pires moments de sa vie.

C’est via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dimanche 19 décembre 2021, que, Diane Nama, la copine d’Ulrich Takam, dans « les Capsules de Takam » a fait part à ses 19 k de followers sur Facebook, des épisodes sombres de sa vie.

« Ma vie 5 ans avant, désespoir, tristesse, angoisse », a-t-elle écrit en larme avant d’ajouter : « 2017, je perds mon deuxième papa, mon grand frère, notre tout. 2018, je perds l’amour de ma vie me laissant avec sa photocopie d’un an cinq mois. Me demandant comment nourrir mon fils sans boulot. La dépression m’a envahi. »

C’est donc en Dieu qu’elle a trouvé refuge. De fait, elle lui dit merci pour tout mais surtout pour ce talent qui lui a permis de se relever et de tout surpasser. « J’ai tout laissé entre tes mains Seigneur, merci pour ce talent que tu as mis en moi qui me permet de nourrir les miens. Mon âme te rend grâce de jour comme de nuit. Merci mon bouclier », a-t-elle conclut.

Et dire qu’on l’a découvert en tant que vendeuse dans « Ecole public groupe 2 », ensuite comme petite amie de Takam dans « Les capsules de Takam », aujourd’hui, elle commence à voler de ses propres ailes. Très apprécié des internautes, on va sauf que continuer à la ‘surlever’ jusqu’à Dieu lui-même va lui donner son siège là où il faut ! Ou bien ?!!!