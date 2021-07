Des prostituées en promotion pour la fête de la Tabaski à 5 000 FCFA

La Division spéciale de cybersécurité (Dsc) a frappé au cœur de deux réseaux spécialisés dans la prostitution en ligne, avec les groupes WhatsApp «Thiaga Galsen», «Thiaga Ndakaru» et «Thiaga Vip» au Sénégal.

Présents également sur Facebook avec de multiples annonces, ces groupes constitués de 16 femmes et un homme, avaient, selon leurs propositions, pour tous les goûts.

De Dakar à Saint-Louis, en passant par Louga, Thiès ou Mbour, les besoins de tout âge sont disponibles, disent-ils dans leurs annonces. Et comme c’est la période de la tabaski, une campagne de promotion a été lancée, cinq mille (5000) francs CFA la tire. Dans ce vaste coup de filet, les mises en cause ont entre 23 et 40 ans, rapporte Teledakar.

Venue négocier la libération de ses «protégées», R. Mbodji a été placée en garde à vue et un impressionnant lot de téléphones saisi. Tout ce beau monde devrait être présenté devant le procureur pour racolage en ligne, non-inscription sur le fichier sanitaire, incitation à la débauche, usurpation d’identité, proxénétisme et complicité de ce chef.