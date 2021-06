Défini votre avenir? Sergio Ramos donne des indices sur l’endroit où il jouera

Le défenseur central, qui presse ses derniers jours de contrat avec le Real Madrid après avoir fait ses adieux, perquisitionne des maisons dans la ville du PSG.

Sergio Ramos se rapproche du PSG. Après avoir officiellement fait ses adieux au Real Madrid, et quatre jours après la fin de son contrat avec l’équipe blanche, le défenseur central cherche un logement à Paris, selon le site français Foot Mercato.

Comme AS l’a signalé cette semaine, le club parisien est actuellement la destination préférée du défenseur de Camas. Après avoir emménagé dans sa nouvelle maison à La Moraleja cette semaine, Ramos est maintenant à la recherche d’un bien immobilier à Paris.

La bonne relation qu’il entretient avec Neymar est l’une des principales raisons de ses préférences, mais pas la seule.

Le fait que Pochettino soit sur le banc, la présence dans le vestiaire du PSG (avec ses anciens coéquipiers Keylor Navas et Di María et d’autres Espagnols, Sarabia, Ander Herrera, Sergio Rico et Bernat) et sa propre expérience de vie à Paris, dont sa proximité avec l’Espagne, fait pencher la balance pour l’option du Parc des Princes.

Ramos a également suscité l’intérêt de Chelsea, du Bayern et de Manchester City. Tous offrent les conditions que le joueur souhaite : deux ans de contrat et un troisième en option. Mais la sphère personnelle influence beaucoup la décision.

Le footballeur lui-même, lors de la conférence de presse au cours de laquelle il a dit au revoir au Real Madrid, a invoqué la stabilité de sa famille comme l’une des raisons pour lesquelles il n’a pas initialement accepté l’offre d’un an que le Real Madrid lui a transférée.

«Je voulais deux ans et la tranquillité d’esprit pour moi et ma famille» ou «L’important n’est pas le lieu, c’est avec qui. Peu importe de prendre un avion ou un oiseau. L’objectif est d’être solidaire, qui a été l’une de mes grandes forces. Mon bonheur dépend d’eux et c’est pourquoi je voulais qu’ils m’accompagnent», étaient quelques-unes des références que le joueur a faites dans son apparition.