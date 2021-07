Découvrez l’argent offert à l’ancien joueur du Celta Vigo pour blesser Ronaldinho à Barcelone

L’ancien défenseur du Celta Vigo a dévoilé un secret lorsqu’on lui a offert de l’argent pour blesser la superstar brésilienne Ronaldinho à Barcelone.

Le défenseur argentin à la retraite, Fernando Cáceres, a expliqué combien il lui avait été proposé de blesser l’ancienne superstar de Barcelone Ronaldinho lorsque le défenseur jouait pour le Celta Vigo en Espagne.

On lui a offert 3 000 € (3 540 $) pour blesser Ronaldinho lors d’un match entre le Celta Vigo et Barcelone, bien qu’il n’ait pas dit qui lui avait offert l’argent.

«Nous jouions au Celta-Barça à Vigo. Dans le premier ballon que Ronaldinho est allé attraper, je l’ai frappé par derrière. Je l’ai aidé à se relever et lui ai dit qu’ils m’avaient offert 500 000 pesetas (3 000 €) pour le faire sortir du terrain», a avoué Cáceres dans une interview avec Idols, via Bitbol

«Il m’a répondu : si tu m’attrapes. Je ne suis plus allé le marquer. J’avais peur. Il avait l’habitude de devenir comme ça, il était très bon, fort et un joueur impressionnant. Il allait m’embarrasser» Caeceres a parlé de la réponse de Ronaldinho et de sa réaction par la suite.

Ronaldinho a joué pour Barcelone pendant cinq ans entre 2003 et 2008 et a été nommé joueur de l’année de la FIFA en 2004 et 2005. Il a remporté la Coupe du Monde de la FIFA 2002 avec le Brésil.