Découvrez ce que le défenseur de 80 millions d’euros peut donner à Chelsea : tous les chiffres

Chelsea a été invité à payer 80 millions d’euros pour recruter le défenseur français Jules Kounde de Séville. Voir tous les chiffres du défenseur de 22 ans.

Chelsea aurait jeté son dévolu sur le défenseur de Séville Jules Kounde comme renfort défensif avant la nouvelle saison.

Cependant, Séville a déclaré à l’équipe londonienne qu’elle devra débourser jusqu’à 80 millions d’euros pour retirer le défenseur français. Nous allons voir ce que Kounde peut apporter à Chelsea.

Le joueur de 22 ans en est à sa 5e année de football senior, après avoir gravi les échelons au club français de Bordeaux B en 2016 avant de devenir un habitué de l’équipe première de Bordeaux en 2017.

Koundé a terminé son passage au club espagnol, Séville à l’été 2019. Il a depuis fait 63 apparitions pour le club espagnol, marquant 3 buts. Kounde est un défenseur droit passionnant qui peut jouer à la fois dans une défense à 3 et une défense à 4.

Il apporterait du rythme et de l’excitation à la ligne de fond de Chelsea avec son mélange de travail acharné et de capacités de dribble. Il devrait succéder à Cesar Azpilicueta à la droite de la défense de Chelsea.

L’ancien joueur de Bordeaux est également un mélange d’une vieille tête sur de jeunes jambes, ayant disputé plus de 150 matchs au niveau senior.

Ses 10 buts au cours de cette période sont également une indication d’un défenseur qui peut marquer le but impair ici et là. Il serait un bon ajout à une équipe déjà composée de Rudiger et Christensen.

Koundé représente la France au niveau international et avait fait 2 apparitions seniors pour les Las Bleus. En termes de trophées, il faisait partie de l’équipe de Séville qui a remporté le titre de la Ligue Europa en 2019-20. Il a ensuite été nommé dans l’équipe de l’UEFA Europa League de la saison 2019-2020.