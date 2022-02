Debordo Leekunfa : «Je laisse la tache aux petits s’ils souhaitent continuer dans…»

L’acteur de Nollywood, Kolawale Ajeyemi, a déclaré que sa femme, Toyin Abraham qui est également une actrice populaire de Nollywood, est la personne qu’il aime le plus, après viennent ses enfants, puis sa mère.

Ajeyemi l’a révélé lors d’une interview, qu’il a partagée sur sa chaîne YouTube. Selon lui, être marié à une bonne épouse conduirait à des progrès dans la vie d’un homme. Il a ajouté qu’après sa femme, il aime ses enfants plus que sa mère.

«Ma femme est la chose que j’aime le plus, même si j’aime aussi mes enfants et ma mère. En dehors de Dieu, ma femme me rend heureux. Si quelqu’un a une bonne épouse ou un bon mari, la personne ne sait pas combien Dieu l’a béni. Si une personne se marie avec quelqu’un qui ne lui est pas destiné, il y a forcément des problèmes. Cela ne veut pas dire que ma femme et moi n’avons pas de désaccords. Aucune relation n’est parfaite. Les individus impliqués apprennent simplement à se tolérer les uns les autres. Si on se marie avec une bonne épouse, on progressera dans la vie», a-t-il dit.

Ajeyemi, cependant, a continué à prier pour ceux qui recherchent de bonnes femmes dans leur vie.

«Que Dieu aide ceux qui recherchent des partenaires de vie à bien choisir. Les gens disent qu’une femme ne doit pas être plus riche que son mari, mais si Dieu a destiné une personne à être plus riche que l’autre, on n’y peut rien. Le plus important, c’est qu’ils se soutiennent. Avoir de l’amour l’un pour l’autre est la chose la plus importante. Nos dirigeants nous traiteraient mieux s’ils nous aimaient. La Bible dit : Aime ton prochain comme toi-même», a-t-il dit.