Davido révèle pourquoi le Nigeria écrase la scène musicale face à l’Afrique francophone

Lors d’un entretien dans l’émission « CKO » animée par Baloo, Davido, superstar nigériane de l’Afrobeat, a livré une analyse sans concession sur l’hégémonie musicale de son pays. Selon l’artiste, plusieurs facteurs clés expliquent cette domination écrasante face aux pays francophones d’Afrique.

Avec plus de 200 millions d’habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé d’Afrique. Davido souligne que cette masse critique se reflète dans la diaspora : « La plus grosse communauté africaine aux USA est nigériane, je pense. » Des villes comme Atlanta, New York ou Toronto abritent une forte présence nigériane, propageant naturellement l’Afrobeat. Un exemple marquant ? « Le plus grand restaurant sur Times Square à New York est nigérian. »

Une mentalité audacieuse qui fait la différence

Davido oppose les attitudes entre anglophones et francophones : « Nous sommes des fonceurs, vous (les francophones), vous êtes plus calmes. Partout où tu vas, tu vois un Nigérian. Un gars à problème ! (rires) » Cette audace se traduit dans l’industrie musicale, où les artistes nigérians osent s’imposer à l’international, soutenus par un écosystème local ultra-compétitif.

Au-delà des géants comme Burna Boy ou Wizkid, Davido met en avant la richesse de la scène nigériane : « On parle plus du Big 3, mais du Big 20. Y’a tellement de grands artistes et de nouveaux en train de monter. » Cette prolifération de talents, couplée à une stratégie de conquête des marchés étrangers, consolide la position du Nigeria comme leader culturel.