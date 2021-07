«Davido n’a pas tué Obama» : une vieille vidéo du chanteur avertissant Obama d’arrêter de fumer apparaît

Mbong Amata, actrice nigériane, reine de beauté et ancienne épouse de Jeta Amata, a annoncé qu’elle était en vie et en bonne santé alors qu’elle faisait une réapparition sur les réseaux sociaux lundi.

Plus tôt ce mois-ci, Jeta, via son compte Instagram, a sonné l’alarme que son ex-femme avait disparu. Il a déclaré que la dernière fois qu’elle était présente sur les réseaux sociaux, c’était en janvier.

Dans une autre vidéo publiée sur la page Instagram de Jeta, le seul enfant produit par le syndicat, Veno, a en outre mentionné qu’elle n’avait pas eu de nouvelles de sa mère depuis longtemps.

Pour purifier l’air, Mbong s’est rendue sur sa page Instagram lundi pour publier une vidéo, déclarant qu’elle est saine et copieuse. L’actrice a noté qu’elle avait fait une pause dans les médias sociaux.

Elle a déclaré: «Les gens qui sont proches de moi et ceux qui comptent le plus pour moi comprennent comment j’utilise mes médias sociaux. Ils comprennent que je fais des pauses périodiques de temps en temps et que je suis en cure de désintoxication sur les réseaux sociaux depuis janvier.

«Il se trouve que cette fois-ci, cela s’est passé un peu plus longtemps que la normale, ce qui est bien. Je vais parfaitement bien et il n’y a rien de mal avec moi. Je suis juste une désintoxication « réseaux sociaux ». J’ai entendu tellement de rapports inquiétants sur ma disparition ou sur quelque chose qui m’arrivait. S’il vous plaît, prenez-le-moi; Je suis bien, vivant et en bonne santé.

Mbong a profité de l’occasion pour remercier tous ceux qui l’ont contactée pendant la période et a rassuré tous ceux qui avaient peur ou s’inquiétaient pour elle, en disant : «Je vais bien ; Je venais de quitter les réseaux sociaux.

La reine de beauté a en outre laissé entendre qu’elle était surprise par les actions de son ex-mari qui l’accusait d’être une mère «à temps partiel» pour leur fille.

Elle a déclaré: «Les gens qui me connaissent assez près savent que je partage une fille avec mon ex-mari et cela a été une sacrée aventure. Ma fille aurait 13 ans en août ; Elle est une énorme partie de ma vie. Je l’aime beaucoup et personne ne peut aimer ma fille plus que moi. Elle est tout pour moi.

«Malheureusement, nous sommes confrontés à ce problème de garde qui persiste depuis si longtemps. En ce moment, mon ex-mari fait une diatribe, se demandant ce qui ne va pas avec moi ; agissant comme s’il ne savait pas ce qui s’est passé ou ce qui l’a inspiré. Il s’est battu avec moi jusqu’à l’arrêt en ce qui concerne ma fille et ça a vraiment mal tourné. C’est plutôt malheureux que nous soyons ici.

Mbong a en outre déclaré que son ex-mari lui avait refusé l’accès à sa fille et avait insisté pour qu’elle soit une mère à temps partiel en communiquant simplement avec sa fille par téléphone.

Elle a poursuivi: «Je lui ai toujours fait comprendre une chose; il sait à quel point je suis une mère active. Je ne vais pas me discréditer et réduire mon rôle de mère à simplement parler à ma fille au téléphone. J’avais été très clair et lui ai dit que s’il ne me laisse pas un accès complet à ma fille physiquement, je n’ai aucune part de ce qui se passe.

«Je ne veux pas être une mère accrochée à la clôture. Il essaie de me donner envie d’être une maman accrochée à la clôture et de me faire parler à ma fille quand cela lui convient mais je lui ai dit “non”.

Selon Mbong, le seul moment où elle a un contact physique avec sa fille, c’est quand cela convient à son ex-mari.

«Je veux faire partie de la vie de ma fille ; apprends-lui les choses que je sais. Traversez la vie et faites des choses amusantes avec elle. Je veux avoir une bonne relation avec ma fille mais il m’a refusé l’accès. Je ne sais pas pourquoi il a choisi cette voie», a déclaré Mbong.

