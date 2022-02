Davido malade ? La superstar nigérian perd sa forme d’avant et devient méconnaissable (photo)

Il y a quelques jours, Netflix a créé la première saison de Soy Georgina, la nouvelle émission de téléréalité ou biosérie mettant en vedette Georgina Rodriguez, l’actrice, mannequin et influenceuse argentine mariée à la star du football Cristiano Ronaldo.

Dans l’un des fragments des chapitres que l’on peut déjà voir sur la plateforme de streaming, le mannequin nationalisé espagnol a parlé de la difficulté de ses débuts à Madrid. Dans cette ville, il a occupé divers emplois pour gagner sa vie avant de rencontrer l’amour de sa vie.

L’un des nombreux emplois qu’elle a occupés était celui de commis dans un magasin de luxe de la Calle Serrano, un lieu caractéristique du centre de Madrid.

C’est à cette époque que Georgina a eu l’occasion de se regarder pour la première fois dans les yeux de qui, à cette époque, était attaquant du Real Madrid et qui porte actuellement le maillot anglais de Manchester United.

«Mon arrivée à Madrid a été formidable. Je cherchais plusieurs appartements pas chers, 300 euros. Et je me suis retrouvé dans un appartement qui avait été un entrepôt… Il faisait froid en hiver et chaud en été…», a assuré le designer et Danseur.

Heureusement, une rencontre fortuite avec la star portugaise a changé son destin de manière inattendue. «J’ai vu un changement dans ma vie, le premier jour de ma rencontre avec Cristiano Ronaldo», a déclaré Georgina avec émotion.

En Espagne, les panneaux d’affichage annonçant la série biographique de Georgina sont grands et situés au cœur de la capitale espagnole.

Celles-ci mettent en lumière le changement radical qu’a subi sa vie lorsque la jeune femme a commencé à fréquenter le meilleur buteur de l’histoire des équipes masculines de football, avec qui elle élève quatre enfants et avec qui elle attend désormais des jumeaux.

En fait, le slogan que Netflix Espagne a utilisé pour souligner la transformation de Georgina se lit comme suit : «Avant, elle vendait des sacs à Serrano. Maintenant, elle les collectionne».