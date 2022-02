«Le seul talent qu’aurait le Cameroun c’est…», avoue la star Nigériane Davido

Le pasteur ivoirien fait énormément jaser sur les réseaux sociaux. Lors de la Coupe d’Afrique des Nations, il n’a pas caché son amour pour les Lions Indomptables.

Et cet amour n’est pas prêt de prendre fin, c’est une histoire qui se prolonge.

En témoigne une récente sortie du père de la marmaille, rapporte Buzztube, sur les deux grandes légendes de football africaines.

Entre l’Ivoirien Didier Drogba et le Camerounais Samuel Eto’o, Makosso, fan des deux stars les a tout de même catégorisées.

«Didier Drogba est le meilleur joueur ivoirien de tous les temps. Mais Eto’o Fils est le meilleur joueur africain», peut-on lire.

Cette «trahison» sème la pagaille sur les réseaux sociaux. «Ivoirien ne se préfère plus dêh», «Tu es devenu expert du football», «Vraiment Makosso tu es arrivé là bas c’est Drogba Didier et Eto’o fils que tu veux mettre en histoire ! Vraiment pathétique ce Makosso, ça va pas marcher cette fois-ci et tu seras chassé du Cameroun sur la pointe des pieds», peut-on lire.