Davido : le chanteur s’affiche pour la première fois dans sa Rolls Royce Cullinan 2021

Lors d’un entretien avec l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire (Ujocci) en février 2021, l’artiste ivoirien Kerozen DJ a clairement indiqué qu’il ne quitterait jamais le label Emma Dobré prod, car selon lui, sa productrice lui a tendu la main à un moment où il était dégoûté de la vie.

«Même si le meilleur producteur du monde me donne des milliards, je ne quitterai jamais ma productrice Emma Dobre», a-t-il indiqué avant d’expliquer comment il a rencontré Emma Dobré.

«Quand ça chauffait sur moi en Suisse alors que j’étais dégoûté de la vie, c’est elle qui, étant informée de ma situation très difficile là-bas, m’a contacté via les réseaux sociaux.

Tellement je ne voulais rien savoir de la vie, je ne répondais jamais à ses messages et un jour elle a laissé un autre message dans lequel elle disait : Toi tu crois que tu es trop beau hein. On t’écrit, tu vois et tu ne réponds.

C’est là que j’ai eu la force de lui répondre et on a commencé à bien échanger. Je dis mais, c’est quelle fille ça là ? C’est ainsi qu’elle a payé mon billet pour que je rentre à Abidjan, occuper son studio à la Riviera Palmeraie pendant qu’elle était en France.

Je suis donc rentré, j’étais chez elle et quand elle est rentrée aussi, on vivait à deux dans son studio mais on est comme des frères. Donc il n’y a jamais eu affaire d’amour que vous dites là entre nous. Nous sommes frère et sœur…», avait expliqué Yobo Constant Joël.

Invitée samedi à l’émission «Accusé levez vous», la belle productrice Emma Dobré à indiqué que l’artiste Kerozen Dj ne quittera jamais son label.

De son côté, Emma Dobré se dit convaincue que Kerozen ne quittera jamais son label. Kerozen ne me lâchera jamais, ça ne va pas arriver. «Je le connais, je connais son cœur. Il ne me quittera jamais», a-t-elle lancé lors de l’émission Accusé levez-vous diffusée sur Trace FM, rapporte Afrique-sur7.