Davido : la star s’offre une voiture de lux plus de 145 millions de FCFA (photo)

Une amitié simple et sincère entre un garçon et une fille ou entre un homme et une femme, est-elle possible ?

C’est le débat que vient de lancer sur les réseaux sociaux l’influenceuse et femme d’affaires ivoirienne Emma Lohoues.

Et la réponse de la star ivoirienne à cette pertinente question est simple et concise, un homme ne se rapproche aucunement d’une femme sous prétexte qu’il aimerait être simplement son ami, son compagnon, encore moins son confident.

«Aucun homme ne vient parler à une femme dans le but d’être son ami… Lol, jamais !», a-t-elle déclaré.

Évidemment les réactions étaient assez piquantes, notamment celle de l’artiste camerounais Cysoul.

«Aucune femme ne se maquille ou ne se fait belle en se disant : «j’espère que je trouverais l’ami de ma vie ce soir». On est d’accord, ça s’appelle la cause à effets», a-t-il commenté.