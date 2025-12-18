Davido explique l’origine de sa collaboration avec Omah Lay

Davido est revenu sur les circonstances qui ont mené à sa collaboration avec Omah Lay, révélant qu’elle est née d’un malentendu inattendu. Le chanteur nigérian a expliqué avoir pris contact avec son cadet après avoir découvert que ce dernier pensait, à tort, qu’il le « détestait ».

L’histoire remonte à l’année dernière, lors du séjour à Lagos du streamer américain Kai Cenat. Davido l’accompagnait alors en soirée lorsqu’un titre d’Omah Lay est diffusé. « Kai m’a demandé qui chantait. Je lui ai répondu que c’était Omah Lay et que j’aimais beaucoup son travail », a raconté l’artiste.

Le lendemain, Omah Lay partage sa surprise sur les réseaux sociaux, avouant qu’il avait toujours cru que Davido avait une mauvaise opinion de lui. Un message qui pousse le patron du label DMW à réagir. « Je lui ai envoyé un message pour lui demander pourquoi il pensait ça. On ne s’était jamais rencontrés », explique Davido.

De cet échange naît une véritable connexion artistique. Les deux artistes échangent leurs numéros, multiplient les sessions studio et enregistrent plusieurs morceaux. Au final, Omah Lay choisit « With You » comme titre à dévoiler au public.

Le morceau figure sur « 5ive », le cinquième album studio de Davido, et s’est rapidement imposé comme l’un des titres phares du projet. Il a d’ailleurs été nommé dans la catégorie Meilleure performance musicale africaine aux Grammy Awards 2026, confirmant le succès d’une collaboration née d’un simple quiproquo.