Davido brise le silence sur ses relations avec Wizkid et Burna Boy

Dans une récente interview accordée à l’émission américaine « The Breakfast Club », Davido, s’est exprimé sans détour sur la nature de ses relations avec ses deux principaux rivaux sur la scène musicale africaine, Wizkid et Burna Boy. Des propos qui risquent de relancer le débat sur la dynamique entre les trois géants de l’afrobeat.

« Aucune relation personnelle » avec Wizkid et Burna Boy

Lors de cet entretien, l’interprète de « FEM » a été clair : « Je n’ai pas de relation personnelle avec eux », a-t-il affirmé, sans toutefois préciser les raisons de cette distance. Une déclaration qui contraste avec l’image d’une amitié parfois affichée dans le passé.

Pourtant, Davido a tenu à nuancer ses propos en rappelant que la musique africaine ne se résume plus à trois noms. « Le débat va désormais au-delà des ‘Big Three’. Il y a Rema, Ayra Starr, et tant d’autres talents qui font des choses incroyables à l’international », a-t-il souligné, reconnaissant ainsi l’émergence d’une nouvelle génération en pleine ascension.

Si les médias ont longtemps opposé Davido, Wizkid et Burna Boy, le chanteur semble aujourd’hui privilégier une vision plus collective de l’industrie. « Nous comprenons tous les trois que c’est plus grand que nous », a-t-il déclaré, appelant à célébrer l’expansion mondiale du genre plutôt que les rivalités individuelles.

Évoquant son différend très médiatisé avec Tiwa Savage, Davido a balayé toute idée de conflit irréconciliable. « Tiwa est ma sœur pour la vie. Je l’aime, ainsi que son enfant. Nous sommes une famille. Notre dispute était juste une histoire de frère et sœur », a-t-il expliqué, mettant fin aux rumeurs de tensions durables.