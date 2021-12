David Silva a choisi son buteur préféré de tous les temps

Lorsqu’il était à Manchester City, David Silva a eu l’occasion de constituer sa propre Dream Team en tenant compte des joueurs qui, à son avis, sont les plus grands de tous les temps. Et en attaque, en plus de placer Lionel Messi, il a décidé de ne sélectionner qu’un pur buteur.

Au lieu de rester avec Cristiano Ronaldo ou Pelé comme spécialistes de la zone de définition, El Chino, qui faisait partie de la génération espagnole qui a conquis une Coupe du monde et deux Coupes d’Europe, a opté pour le dribble, la puissance et la magie de Ronaldo Nazário.

Ayant Messi comme partenaire, Silva est clair qu’il n’aurait besoin que du Phénomène pour avoir une équipe imparable : «En haut, j’ai mis Ronaldo, le Brésilien. Pour moi, il était le meilleur».

«Et il a gagné beaucoup… aussi des Coupes du monde. C’est le meilleur attaquant que j’aie jamais vu», a déclaré l’actuel footballeur de la Real Sociedad, dans des propos (2014) collectés sur la chaîne YouTube de Man City.

Malgré tout ce qu’il a subi avec ses blessures, Ronaldo a été le vainqueur du Pichichi au FC Barcelone et au Real Madrid, a remporté le Soulier d’or européen, a remporté le Ballon d’Or à deux reprises, a réussi à devenir double champion de la Copa del Mundo, a été multi -champion avec l’équipe nationale brésilienne et a marqué plus de 400 buts officiels. Il est impossible de ne pas ressentir d’admiration pour son héritage.