David Eto’o le frère de Samuel Eto’o soutient son frère avec une chanson

L’artiste Fally Ipupa et Gims se sont amusés à danser sur la chanson «Animation», extrait de l’album «Tokooos II».

Des vidéos postées par Gims sur sa story Instagram, retracent les déroulements des faits. Le frère de Dadju a déclaré que les danses exécutées dans «Animation» étaient juste des montages et que Fally ne pouvait pas le refaire en vraie.

Ce qui a réveillé l’esprit de competiteur du King qui a repris les mêmes danses avant de les apprendre à Meugi. Ce dernier a fini par danser pour son grand divertissement et le plaisir de ses fans.

À peine arrivé à Kinshasa avec son frère Dadju et son ami H-Magnum, Gims fait déjà parler de lui et partage ses moindres faits et gestes. Il semble s’amuser dans la capitale Congolaise qu’il n’avait plus foulée depuis quelques années.

Les raisons de la présence de Gims à Kinshasa ne sont toujours pas connue. Mais pour l’instant le public se divertit de tout ce qu’il partage sur les réseaux sociaux.