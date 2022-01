Daishi Junior est-il le fils de feu Dj Arafat ? Tina Glamour sème le doute dans le cœur des internautes

Daishi Junior est-il vraiment le fils biologique de feu Dj Arafat ? Une récente publication de Tina Glamour sur les réseaux sociaux amène à réfléchir.

Daishi Junior s’est véritablement imposé comme le sosie du roi du coupé décalé, feu DJ Arafat. A l’issue d’une rude concurrence avec plusieurs autres sosies du défunt boss de la Yorogang, il est celui qui a convaincu le plus l’opinion publique au point où il a même été sollicité pour jouer le rôle du Beerus Sama dans le clip Kong, réalisé à titre posthume.

En aout dernier, le jeune Daishi Jr, a lâché une information qui a véritablement suscité de nombreux commentaires. «Je suis le premier fils biologique de DJ ARAFAT. Il m’a eu très jeune. J’ai été mis à l’abri sinon à l’écart par mon grand-père Houon Pierre pour me protéger de Tina Glamour. Je veillerai à ce que les œuvres de mon père perdurent dans le temps comme il l’aurait souhaité», a-t-il révélé dans une vidéo publiée sur la toile.

De nombreux internautes n’ont pas du tout cru aux propos de Daishi Jr, estimant que ce dernier est à la recherche de buzz. Cependant, Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, a fait une publication sur sa page Facebook qui sème le doute dans l’esprit de ses fans. En effet, la Djadja a posté une image comprenant sa photo, celles de DJ Arafat et de Daishi Junior. «La mère et la grand-mère», a-t-elle ajouté comme légende.

Pour rappel , le jeune Daishi Junior, il y a quelques mois, avait sévérement clashé dame Logbo Valentine (nom à l’état civil de Tina Glamour). «La soit disante Madré de la Chine, hypocrite que tu es. Ton titre de mère, tu ne l’as jamais mérité sauf que tu es seulement la génitrice. Toi qui as maudit publiquement le jour où tu l’as mis au monde. Toi qui as sali son nom toute sa vie, tu dis que son nom reste gravé dans ta mémoire ? Réjouis-toi du profit que tu tires de sa disparition tragique et dis lui merci et tais-toi pour ne pas lui mettre plus de honte sur tes agissements actuels sur les réseaux sociaux !!! A bon entendeur salut !», avait-il publié sur sa page Facebook.