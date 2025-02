Dadju et TayC annoncent une réédition de leur album «Héritage»

Après avoir cartonné avec leur album commun «Héritage», Dadju et TayC, les rois du RnB français, débarquent à nouveau avec une réédition de leur projet, appelée «Héritage : Dernière Empreinte». Une annonce officialisée via un post Instagram partagé par les deux artistes, qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Leur collaboration, qui avait déjà séduit les fans et décroché un disque de platine, semble loin d’être terminée. Avec «Héritage : Dernière Empreinte», Dadju et TayC promettent de prolonger l’aventure en ajoutant six nouveaux titres à leur tracklist originale. Parmi les morceaux inédits, on retrouve des noms évocateurs comme «Tellement Belle», «Teach Me» ou encore «Pourquoi». De quoi ravir les amateurs de mélodies sensuelles et de textes profonds, signature des deux artistes.

Si la pochette de l’album reste inchangée, les fans peuvent s’attendre à une immersion renouvelée dans l’univers musical de Dadju et TayC. Pour l’instant, aucune information n’a filtré concernant d’éventuels featurings, mais une chose est sûre : les deux artistes ont une fois de plus mis les petits plats dans les grands pour satisfaire leur public.

La date de sortie est déjà fixée au 21 février, ce qui laisse peu de temps aux fans pour patienter. Avec cette réédition, Dadju et TayC confirment leur statut de poids lourds du RnB francophone et prouvent que leur collaboration est loin d’avoir livré tous ses secrets.