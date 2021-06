Cyril Hanouna (TPMP) : son message à Camille Combal

Camille Combal a essuyé un terrible échec avec sa nouvelle émission Marble Mania. Mais, le trublion peut compter sur l’amour de son mentor de TPMP, Cyril Hanouna.

Vendredi 25 juin, Camille Combal a présenté une nouvelle émission Marble Mania. Au coté de Yoann Riou, l’animateur a pu compter sur ses invités : Ahmed Sylla et quelques membres de l’équipe de Danse Avec Les Stars.

Le concept est simple : deux équipes s’affrontent dans plusieurs épreuves d’adresse et de stratégie. Le but est de gagner le plus de billes pour atteindre la finale. Les deux équipes esperent remporter le plus d’argent possible pour une association.

Une émission totalement inédite. Meme Camille Combal n’était pas forcément emballé, comme il l’expliquait à Télé-Loisirs : «Honnêtement, quand TF1 m’a appelé pour me parler de cette compétition de billes, j’ai cru à une caméra cachée… C’est lorsque j’ai mis un premier pied sur le plateau que je me suis dit qu’ils étaient sérieux».

Malheureusement pour Tf1 et Camille Combal, les téléspectateurs et les internautes n’étaient pas fans de ce nouveau concept. Pour le soutenir face à cet échec, Cyril Hanouna lui a adressé un tendre message sur les réseaux sociaux.

Une manière de montrer qu’il sera toujours là pour son ex-acolyte de TPMP ! En attendant de savoir s’il y aura un prochain numéro de Marble Mania, on sait déja que Camille Combal sera aux commandes de Danse avec Les Stars.

Il sera seul à la présentation de l’émission. Karine Ferri a décidé de ne plus animer les primes, se focalisant sur The Voice Kids.

Alors que TPMP a tiré sa révérence après une année riche en rebondissements, Cyril Hanouna a déjà donné quelques indices sur le retour de l’émission à la rentrée.

L’animateur a révélé en avant-première au Parisien ce qu’il compte faire pour le plaisir de ses «petites beautés», comme il l’appelle ses fidèles. Parmi les nouvelles, le retour d’un chroniqueur emblématique, Thierry Moreau.

«On va commencer par vingt minutes médias, avec sûrement le retour d’un chroniqueur». Thierry Moreau avait quitté l’émission, déplorant le coté «sitcom quotidienne» qu’était devenu TPMP.

L’émission comptera une nouvelle séquence Les Flingueurs du PAF : «Et entre 20h10 et 20h30, on lancera Les Flingueurs du PAF, une nouvelle rubrique sur les sujets d’actu».

Il rajoute : «On devrait avoir Fabrice Di Visio, Yann Moix et Éric Naulleau parmi huit flingueurs. Et sinon, on garde Valérie Benaïm. Elle s’est reposée à la campagne après un coup de chaud en milieu d’année. Là, elle est bien».

Avec l’imminence de l’élection présidentielle de 2022, Cyril Hanouna se focalise également sur le développement d’une émission politique. D’ici le mois de novembre, il recevrait «un candidat à la présidentielle à chaque fois».

Si beaucoup se demandaient s’il allait poser sa candidature à la présidentielle 2022, Cyril Hanouna y a pensé le temps de faire une blague.

«On a pensé à faire une grosse blague […] sous la forme d’un documentaire […]dans lequel j’aurais fait croire que j’allais me présenter». Mais, il s’est finalement ravisé de le faire !