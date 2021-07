Cyril Hanouna : le chroniqueur a teasé le grand retour de TPMP

Touche pas à mon poste (TPMP) vous manque de plus en plus ? Rigoler avec les chroniqueurs de Cyril Hanouna vous semble loin ? Rassurez-vous, le programme de C8 va vite revenir. Plus qu’un mois à patienter avant de retrouver toute l’équipe de Baba.

Et qui dit nouvelle saison dit forcément nouveautés. En parlant de nouveautés, le trublion du PAF nous réserve de jolies surprises pour l’année qui arrive. Car oui si vous ne le saviez pas, l’animateur avait déjà annoncé une nouvelle émission pour la rentrée.

D’après les nombreuses informations dévoilées par les médias, Cyril Hanouna devrait se trouver aux commandes d’un programme destiné au mariage. En effet, nos confrères de Voici dévoilaient plus de détails à ce sujet et de quoi il en retournait :

«Le principe est simple : «organiser et filmer les demandes en mariage les plus folles possibles. Le tout, en présence de Baba». Les séquences seront enregistrées dès le milieu du mois de septembre.» De ce fait, la diffusion ne serait pas prévue pour tout de suite.

Voici ajoutant par la suite : «Elles ne devraient donc se voir diffusées qu’à la fin de l’année au cours d’un prime time en direct». Nul doute que cette nouvelle émission devrait intéresser de nombreux fans. Il suffit de voir le succès des programmes liés au mariage.

Que ce soit Mariés au premier regard ou 4 mariages et une lune de miel, ce genre d’émission plaît à la majorité des téléspectateurs. Cyril Hanouna le sait sans nul doute et c’est pour cette raison qu’il souhaitait consacrer un projet dans ce thème.

Mais en plus de cela, il va aussi gérer et reprendre les commandes de TPMP. Le programme de C8 qui, comme nous vous le faisions savoir, va arriver dans seulement quelques jours. Un mois tout pile avant le retour de Baba et toute sa bande.

Cela va aussi être l’occasion pour un chroniqueur d’évoquer son coming-out. En effet, si vous n’étiez pas au courant, Clément Garin a révélé être attiré par l’autre sexe. En réalité, ses fans le savaient depuis un moment. Mais le chroniqueur a récemment expliqué comment il l’avait annoncé.

L’annonce datant d’il y a plusieurs années, le membre de l’équipe de Cyril Hanouna expliquait : «C’est sorti naturellement, sans panique ni trémolos. Ma grand-mère m’a pris dans ses bras…»

Etant donné que ce message se voyait posté durant les vacances, et donc, sans TPMP, nous pensons que Baba va vouloir revenir sur le sujet. Cela se fera dans 31 jours comme le trublion du PAF le faisait savoir sur Twitter. Ce dernier, reprenant un tweet du compte de son émission.

Le post, faisant savoir : «Alleeeezzzz plus qu’un mois à tenir avant le grand retour de #TPMP J-31 !» L’animateur, se contentant de reposter le message et l’accompagner de plusieurs coeurs. Afin de nous faire comprendre à quel point il avait hâte de reprendre.

Alleeeezzzz plus qu’un mois à tenir avant le grand retour de #TPMP 💪🏻 J-31 ! pic.twitter.com/xFfjlBnLFb — Touche pas à mon univers ! 🇫🇷⭐⭐ (@TPMUnivers) July 30, 2021

Et ses fans semblent dans le même état d’esprit. Etant donné qu’ils se montraient nombreux à commenter la publication de Cyril Hanouna. La plupart, faisant part de leur joie ou du fait qu’ils ne tenaient plus en place à l’idée de retrouver la nouvelle saison.