Cyril Hanouna : l’animateur de TPMP serait très proche du président de la République

Cette année, la très célèbre émission menée d’une main de maître par Cyril Hanouna a pris un tournant particulier. L’animateur de TPMP s’intéresse de plus en plus à la vie politique et serait même très proche d’Emmanuel Macron.

Diffusée pour la toute première fois en 2010 sur la chaîne France 4, TPMP apparaît aujourd’hui comme l’une des émissions les plus appréciées du public.

Elle réunit chaque soir plusieurs millions de téléspectateurs qui suivent le show avec la plus grande des attentions au quotidien. Et pour cause !

Entre les grands moments de rigolades, les débats endiablés et des invités hauts en couleur, tout le monde y trouve son compte. Mais ces dernières années, le programme phare de la chaîne C8 a pris un tout autre tournant…

Cyril Hanouna est l’un des premiers personnages de la télé française à avoir convié des gilets jaunes sur son plateau. Ces derniers ont alors défilé dans l’émission afin de faire entendre leurs revendications.

Aujourd’hui encore, certains continuent de se joindre à l’équipe afin de débattre sur divers sujets. Le trublion du PAF souhaite offrir la parole au plus grand nombre !

Comme de nombreuses émissions, les derniers épisodes de TPMP ont aussi beaucoup tourné autour de la Covid-19. De nombreux médecins et experts sont ainsi venus faire le point en direct.

En quelques mois seulement, le programme est alors devenu une véritable émission politique ! Certains fans regrettent d’ailleurs l’époque des grandes rigolades.

Et selon plusieurs médias français, l’animateur du show télé se serait même rapproché du président de la République. Oui, vous avez bel et bien entendu. Il veut mettre son grain de sable dans la prochaine élection présidentielle !

Comme vous le savez sans doute, Cyril Hanouna s’investie de plus en plus dans la vie politique du pays. Par le biais de son émission TPMP, l’animateur souhaite ainsi devenir le porte-parole des Français.

Il a d’ailleurs comme ambition de lancer un tout nouveau programme dédié aux prochaines élections. Il parle d’une «émission politique, de huit ou dix numéros spéciaux«.

Et elle commencerait dès la rentrée prochaine ! Les différents candidats défileraient ainsi dans le show afin de débattre avec «les chroniqueurs de l’émission du jeudi soir Balance ton post».

Selon Le Figaro, l’animateur de TPMP pense aussi à organiser un «grand débat», «entre tous les candidats qui auront obtenu les 500 signatures, y compris Marine Le Pen».

Mais ce n’est pas tout ! Il travaille aussi sur l’écriture d’un livre consacré à la vie politique française. Oui, vous avez bel et bien entendu !

On retrouve aussi Christophe Barbier sur le projet, le très célèbre journaliste de 54 ans. Ce que m’ont dit les Français rapportera donc la parole de ceux qui se sont confiés au trublion du PAF.

Va-t-il évoquer sa relation avec Emmanuel Macron ? Il y a des chances ! C’est en tout cas ce qu’espère le public. Paris Match affirme ainsi que le chef d’État «aime discuter avec lui, tâter le terrain de la France d’en bas».

