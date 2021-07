Cyril Hanouna : l’animateur de TPMP lance une toute nouvelle émission «Donne-moi ta main» !

D’ici quelques mois, nous pourrions découvrir Cyril Hanouna aux commandes d’une toute nouvelle émission. Mais de quoi s’agirait-il ?

Vous pensiez que Cyril Hanouna allait profiter du succès de Touche pas à mon poste ? Et se reposer sur ses lauriers ? Vous vous trompiez totalement. En effet, l’animateur ne chôme pas et son dernier projet le prouve. Il devrait bientôt se trouver aux commandes d’une nouvelle émission.

Reste à savoir de quoi il s’agit. Rassurez-vous, plus d’informations à ce sujet sont à retrouver plus bas dans cet article. Et si vous pensiez qu’avec ce nouveau projet, Baba allait cesser d’animer TPMP, vous aviez tout faux une nouvelle fois.

En effet, Cyril Hanouna ne compte pas laisser son «bébé». Pour la 12ème année d’affilée, le trublion du PAF va reprendre les commandes de son show. Celui-ci réunissant toujours autant de fans chaque soir. Le retour du celui-ci étant prévu fin août.

Le 30 août pour être précis. Comme chaque année, vous pourrez retrouve vos chroniqueurs préférés. À savoir Valérie Benaïm, et Gilles Verdez. Ou encore Benjamin Castaldi. Au niveau des thèmes traités, ces derniers ne devraient pas trop changer.

Notons toutefois que nous allons entrer dans une année présidentielle. De quoi nous faire comprendre que Cyril Hanouna et son équipe devraient beaucoup parler du sujet au cours des prochains mois. D’autant plus que le trublion du PAF se trouve assez proche d’Emmanuel Macron.

Croisons les doigts pour que cette proximité ne lui cause pas de tort. Et que certains ne lui reprochent pas de donner du crédit qu’au Président de la République actuel… Et pas ses adversaires. Mais lorsqu’on connaît Baba, nous n’avons pas trop d’inquiétude à nous faire de ce côté.

Car oui, l’animateur de TPMP donne toujours la parole à tout le monde. Même lorsqu’il gère des débats en faisant venir des politiques des deux extrêmes. Bien qu’il ne partage pas leurs idées, il les laisse toujours parler et les écoute. Une chose rare que nous pouvons noter.

Mais si vous avez cliqué sur cet article, cela reste surtout pour savoir quelle émission Baba va animer dans les prochains mois. Et pas vraiment pour savoir s’il laissait le même temps de parole. Que ce soit aux personnes d’extrême droite ou gauche durant un débat.

A ce sujet, sachez que nos confrères de Voici donnaient de nombreuses infos. Selon le média, le nouveau programme de Cyril Hanouna devrait se nommer «Donne-moi ta main». Et le titre donnerait un sérieux indice sur le thème présenté.

Nos confrères faisant savoir en effet : «Le principe est simple : «organiser et filmer les demandes en mariage les plus folles possibles. Le tout, en présence de Baba». Les séquences seront enregistrées dès le milieu du mois de septembre. Elle ne devraient donc se voir diffusées qu’à la fin de l’année au cours d’un prime time en direct.»

Avant d’ajouter : «On imagine déjà des initiatives complètements déjantées à l’image de Cyril Hanouna. Un programme qui se démarquera en tout cas nettement des autres talk-shows de l’animateur».

Nul doute que, comme la plupart des fans de Cyril Hanouna, vous avez à présent hâte de découvrir de quoi il s’agit. Nous n’avons pas encore de date de diffusion pour ce nouveau projet. Mais celui-ci devrait arriver dans le courant de l’année.