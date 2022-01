Cyril Hanouna annonce un triste nouvel sur les réseaux sociaux

Cyril Hanouna pleure la disparition de son oncle, sur ses réseaux sociaux… l’animateur a d’ailleurs trouvé du réconfort auprès de sa grande communauté de fans.

C’est une terrible nouvelle que l’animateur télé Cyril Hanouna a partagé avec ses millions de fans sur les réseaux sociaux.

La star de C8 et papa des adorables Lino et Bianca a en effet annoncé avoir perdu son oncle, lui qui partage régulièrement son quotidien.

«Mes chéris j’étais en train de rendre un hommage à mon oncle que j’aimais tant qui est parti cette semaine», a-t-il en effet écrit ce dimanche. «Je suis heureux de vous retrouver demain et de profiter avec vous. Profitez du plus possible des gens que vous aimez. A demain. Je vous aime fort», a poursuivi le principal intéressé.

Baba, comme son public l’appelle, a pu compter sur le soutien de ses très nombreux abonnés. «Je pense très fort à toi mon Cyril dans cette épreuve, je suis moi aussi heureuse de te retrouver demain, heureusement que tu es là pour me remonter mon moral tous les soirs ces derniers temps», «je t’envoie toute mes condoléances. Courage à toi on est avec toi».

«Toute mes condoléances à toi @Cyrilhanouna, à tes proches reposez en paix Monsieur», «mes sincères condoléances notre frérot baba, tu as tout à fait raison, que son âme repose en paix, il sera toujours dans ton cœur et c’est un nouveau gardien pour toi dans l’au-delà», peut-on lire ici et là, sur son Twitter.