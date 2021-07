Cristiano Ronaldo «un idiot, un malade» : le footballeur violemment insulté par un proche

Le nouveau coéquipier de Leo à Barcelone s’est exprimé avant son départ pour l’Espagne et a laissé une phrase pleine d’émotion.

La consécration de l’Argentine en Copa América contre le Brésil signifiait non seulement décrocher un titre après 28 ans, mais aussi se débarrasser d’un lourd sac à dos que portaient certains joueurs. C’est pourquoi Kun Agüero s’est exprimé avant de quitter le pays et a évoqué l’émotion ressentie par Lionel Messi.

Sur un téléphone portable pour ESPN, le tout nouveau renfort barcelonais a confié le sentiment de son ami et partenaire : «Leo est très heureux. Nous avons réalisé que le bonheur de Messi est le nôtre.

Et il a ajouté: «Il a de nombreux titres, mais un avec l’équipe nationale allait lui donner cette joie supplémentaire d’être plus calme et détendu.»

A son tour, il a déclaré que le «bonheur de Lionel Messi» influence le reste de l’équipe nationale argentine, et que le 10 continue «très excité» d’avoir obtenu son premier titre avec l’équipe senior.

La photo émouvante de Kun Agüero avec Messi après avoir remporté la Copa América

Kun a fait un post émouvant sur ses réseaux sociaux après le sacre, avec deux images : l’une avec le Flea avec la Coupe de l’America et l’autre avec les médailles d’or aux Jeux Olympiques de Pékin 2008. «Et un jour, ça nous a été donné. . .», a écrit le tout nouveau renfort barcelonais.

Les attaquants ont une longue histoire d’amitié, à la fois sur et en dehors du terrain : des ébats des adolescents dans les concentrations de l’équipe nationale U-20, ils sont passés par les Jeux Olympiques, les Coupes du monde, les Coupes de l’America, les anniversaires et plus encore.