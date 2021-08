Cristiano Ronaldo signe pour Manchester United (officiel)

Le Manchester United et la Juventus ont conclu un accord pour le transfert de Cristiano Ronaldo au club anglais en échange de 28 millions d’euros.

Après plusieurs mois à la recherche d’une destination, le Portugais a déjà une nouvelle équipe, où il jouera sous Solskjaer dans l’une des recrues les plus importantes de l’été.

Ronaldo revient au Premier et le fait dans un vestiaire qu’il connaît bien. Celui de United, où il a joué pendant six saisons et est devenu une star avant de signer pour le Real Madrid . Il y a remporté huit titres, un chiffre qu’il espère augmenter dans cette deuxième étape dans laquelle il mènera l’attaque des «diables rouges» avec Jadon Sancho et Edison Cavani.

Les Portugais seront aux ordres de Solskjaer, qui était son partenaire lors de cette première étape à Manchester. Les deux se connaissent très bien et cette relation a aidé United à faire le dernier effort pour signer l’attaquant.

On dit que l’équipe britannique aurait déboursé environ 28 millions d’euros pour Ronaldo, une étoile de plus pour une équipe à la magnifique colonne vertébrale : De Gea, Varane, Pogba, Sancho et Ronaldo.