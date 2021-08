Cristiano Ronaldo, salaire, contrat, ce qu’il va signer avec Manchester United

Cristiano Ronaldo change de pays, pour revenir à Manchester, au club de United. D’un Manchester à un autre, donné partant vers City, c’est finalement à United, que va revenir Cristiano Ronaldo.

Les Red Devils confirment l’information, ce vendredi fin de journée, via leurs réseaux sociaux. L’indemnité du transfert serait proche de 25 millions d’euros (bonus compris), payés à la Juventus, pour compenser la dernière saison restante au Portugais de 36 ans, en Italie.

Cristiano Ronaldo à Manchester United, c’est officiel

Cristiano Ronaldo revient à Manchester United, dans le cadre d’un contrat sur les deux prochaines saisons, selon les informations du Daily Mail, outre-manche. Soit un bail, jusqu’au 30 juin 2023.

Le média donne aussi le montant de la rémunération que devrait désormais toucher CR7 : 480 000 livres sterling par semaine, ou l’équivalent brut de 29 millions d’euros, à l’année.

Restera-t-il toujours sur le podium des plus hauts salaires après le mercato ?

Il gagnait précédemment 31 millions d’euros net, avec la Juventus Turin.

Il n’est pas certain qu’à l’avenir, malgré ces émoluments élevés, Cristiano Ronaldo reste sur le podium des footballeurs les mieux payés du monde, alors qu’il glisse après Messi et Neymar au PSG, et probablement derrière Kylian Mbappé, si ce dernier doit filer, au Real Madrid. Le Portugais revient donc à UJnited, où il a joué six ans, entre 2003 et 2009.