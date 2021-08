Cristiano Ronaldo : Salaire, contrat, ce que Man City lui propose

Nous vous disons toutes les clés de la première de «La casa de papel» sur Netflix: dates, heures et quand la cinquième saison de la série sera diffusée

Le moment est venu. L’une des sorties les plus attendues de la saison. Un an et demi plus tard, la cinquième saison de ‘La casa de papel’ arrive. Les aventures du professeur et de sa bande reviennent. Le cambriolage de la Banque d’Espagne se transforme en guerre.

Quand sort la cinquième saison de «La casa de papel» ?

Au fur et à mesure que l’année dernière avançait, nous avons appris plus de détails sur la première attendue. Tout d’abord, cette dernière saison sera divisée en deux parties de cinq chapitres chacune.

Les cinq premiers épisodes seront diffusés sur Netflix ce vendredi 3 septembre. La deuxième partie débarquera sur la plateforme le 3 décembre et comportera également cinq chapitres, qui nous feront vibrer avant un dénouement qui promet émotions et surprises.

Comme expliqué par le créateur de la série, Álex Pina, la première partie se concentrera sur un final de saison avec un genre de guerre dans le plus pur style ‘La casa de papel’ dans lequel le groupe sera dans les cordes. La seconde partie sera plus centrée sur chacun des personnages et sera encore plus émouvante que la première.

«La maison de papier» : synopsis de la cinquième saison

«Le gang est enfermé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures, ils ont réussi à sauver Lisbonne mais vivent l’un de leurs pires moments après avoir perdu l’un des leurs. Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, n’a pas de plan pour s’échapper. Quand il semble que rien ne peut empirer, un nouvel ennemi va arriver, beaucoup plus puissant que tous les précédents : l’armée. La fin du plus grand vol de l’histoire est proche et ce qui a commencé comme un braquage va maintenant se transformer en guerre.»