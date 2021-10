Cristiano Ronaldo remet Karim Benzema à sa place

Cristiano Ronaldo est toujours le boss Malgré son âge avancé, personne ne lui arrive à la cheville. L’Europe à ses pieds. Il a beau être un vétéran, Cristiano Ronaldo met à l’amende les meilleurs joueurs du monde en Ligue des Champions.

Si Karim Benzema a brillé malgré l’humiliation du Real cette semaine face au Sheriff Tiraspol, Cr7 a lui offert la victoire à Manchester United face à Villarreal (2-1) au bout du temps additionnel, mercredi, laissant exploser sa joie. Une joie légitime.

Cr7, le joueur ultime en C1

Cristiano Ronaldo en LDC… ✅ Meilleur passeur

✅ Meilleur buteur

✅ Sur une saison

✅ Sur une année

✅ À domicile

✅ À l’extérieur

✅ De la tête

✅ Sur coup franc

✅ Sur penalty

✅ En éliminatoires

✅ En finale

✅ En quarts

✅ En demie

✅ + de titres

✅ + de matchs pic.twitter.com/2gQ20be6ym — CR7 inside ➐ (@CR7_inside) September 29, 2021

Comme le rappelle le compte «Cr7 Inside», Ronaldo en C1 c’est le meilleur buteur, meilleur passeur, sur une année, à domicile, à l’extérieur, sur coup franc, sur penalty, en finale, en quarts et en demi-finales.

L’ancienne star du Real Madrid est également le joueur qui dispose du plus de titres dans la compétition reine des clubs en Europe et reste le joueur avec le plus de matches dans la prestigieuse épreuve. Ce n’est pas Leo Messi, buteur cette semaine avec le PSG, qui peut en dire autant.