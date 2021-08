Cristiano Ronaldo quitte la Juventus ? Voici toute la vérité !

La conférence de presse de Massimiliano Allegri au stade Allianz est actuellement en cours. L’entraîneur de la Juventus a confirmé ce qui a été dit à haute voix hier. Cristiano Ronaldo quitte la Juventus.

«Hier, Cristiano m’a dit qu’il n’avait plus l’intention de jouer pour la Juve. C’est pourquoi il n’a pas été appelé pour le match de demain. Parlons maintenant d’Empoli. Ainsi, Allegri a commencé la rencontre avec les journalistes.

«Nous avons commencé la saison à Udine avec un match que nous n’avons pas réussi à gagner, malgré une bonne entrée en jeu. Contre Empoli, nous devons jouer un match plus énergique.»

Allegri souligne que l’équipe devra réagir au départ de Ronaldo : «Je suis content de notre travail, mais nous devons gagner. Deux situations imprévisibles se sont produites avec l’Udinese, qui peuvent s’être produites mais ne peuvent pas se répéter à l’avenir.

Nous jouons devant notre public et nous devons être prêts. Nos joueurs sont responsables. Sans Cristiano, chaque grossesse a plus de responsabilités. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs et nous devons nous développer dans tous les sens. Nous verrons à quelle vitesse nous pourrons atteindre l’équilibre émotionnel nécessaire pour gagner et gérer des réunions.»

Le coach de la Vieille Dame est-il déçu de l’attitude de Ronaldo ?

«Absolument pas. Cristiano a fait un choix. C’est ainsi dans la vie que tout finit un jour. La Juve a vu Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon – de grands champions et de nombreux entraîneurs. Ce sont les lois de la vie. Ce qui reste, c’est la Juventus lui-même, qui est le plus important dans ce domaine et constitue une base solide pour les résultats. Cela fait trois ans qu’il contribue et maintenant la vie continue.»

L’entraîneur toscan a souligné la contribution de Cristiano à la construction de l’équipe au cours des années précédentes : «Nous avons joué les deux derniers matchs, un championnat et un amical contre l’Atalanta, marquant cinq buts et encaissant trois.

Dans le football, les règles ont toujours été simples : vous gagnez avec une meilleure différence de buts. Si nous n’encaissons qu’un ou deux buts, nous aurions trois points. Nous avons des buteurs – Dybala, Morata, McKenni, Chiesa, Bernardeschi, Rabiot, et aussi des défenseurs.

Ils se partageront tous les hits. Ronaldo est un grand maître et il nous a beaucoup donné, je lui souhaite le meilleur partout où il se produit. Il était aussi un exemple pour les autres joueurs, on ne peut que le remercier. Mais maintenant, il est temps de passer à autre chose et d’obtenir trois points.»

Allegri a également confirmé avoir récemment entendu du Portugais qu’il resterait à Turin : «On s’est parlé vendredi, je lui ai dit qu’il débuterait sur le banc à Udine. Il m’a dit qu’il restait à la Juve. Mais voici à quoi ressemble le mercato – la situation a changé et vous devez l’accepter sereinement. Celui qui veut rester à la Juventus, c’est très simple.

Notre objectif principal est Champions, l’équipe a encore une marge de progression. Il manque 3-4 jours pour la fin du mercato. Nous sommes d’accord avec le club – si nous parvenons à trouver un joueur qui répond aux exigences et améliore le banc, c’est bien.

Sinon, nous nous retrouvons avec la même équipe que nous sommes maintenant. Arthur va venir chez nous, qui commence déjà à travailler, je suis content de mes joueurs, c’est une bonne équipe. Tout le monde a le potentiel pour faire une belle saison.»