Cristiano Ronaldo quitte la Juventus : bonne nouvelle pour Manchester City

Selon l’ensemble de la presse italienne, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter la Juventus Turin et en a informé ses dirigeants aujourd’hui. Son agent Jorge Mendes travaille désormais d’arrache-pied pour le faire signer à Manchester City d’ici la fin du mercato.

Le divorce est consommé entre la Juventus Turin et Cristiano Ronaldo. Selon plusieurs médias et journalistes italiens réputés sérieux, le quintuple Ballon d’or portugais a communiqué officiellement à ses dirigeants qu’il ne rejouerait plus sous le maillot bianconero, après 134 apparitions et 101 buts au compteur.

À lire aussi : DJ Arafat : Tina Glamour explique ce que deviennent les biens de son fils

Selon Gianluca Di Marzio, CR7 a même vidé son casier au centre d’entraînement de la Juve, preuve que sa décision est irrévocable. Reste désormais à Jorge Mendes, le puissant agent de Cristiano Ronaldo, à lui trouver une porte de sortie et un club capable de satisfaire ses exigences, ainsi que celles de la Juve.

Lire aussi : Carmen Sama : la veuve de DJ Arafat s’affiche ultra sexy en combinaison !

La Juventus veut récupérer un billet

Jorge Mendes était ainsi à Turin depuis hier soir et a rencontré ce jeudi matin les dirigeants de la Juve. Ces derniers lui ont réaffirmé qu’ils ne libéreraient pas gratuitement Cristiano Ronaldo de sa dernière année de contrat et que son prochain club devrait s’acquitter d’une somme comprise entre 25 et 30 millions d’euros.

Sauf rebondissement, ce club devrait être Manchester City, comme cela a déjà filtré depuis quelques jours. Au départ, le club anglais ne souhaitait pas débourser d’indemnité de transfert, mais pourrait finalement accepter de le faire selon Di Marzio. La Gazzetta dello Sport parle d’une possible offre de 25 millions d’euros.

Concernant Cristiano Ronaldo, plusieurs médias ont annoncé un accord de principe déjà trouvé avec Manchester City pour un contrat de deux ans et un salaire annuel de 15 millions d’euros net. Selon Fabrizio Romano, Jorge Mendes négocie avec City le futur contrat de son poulain et l’affaire semble donc bien embarquée.