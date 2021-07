Cristiano Ronaldo : que pense l’international portugais de l’argentin Lionel Messi ?

Cristiano Ronaldo a déclaré que sa rivalité avec Lionel Messi de Barcelone l’avait poussé à devenir un meilleur joueur.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont au centre des discussions des fans de football où ils ont tendance à prendre parti d’un côté ou de l’autre, et le débat se poursuit dans les pubs, les bureaux et les arrière-cours du monde entier. Nous avons récemment révélé ce que les stars qui ont joué avec les deux ont à dire, avec un gagnant clair.

Maintenant, nous vous apportons ce que Ronaldo pense de Messi. Les deux se connaissent bien, bien sûr, s’étant affrontés dans des dizaines de Clasicos au fil des ans.

Mais les deux ennemis professionnels sont-ils simplement des ennemis de longue date ?

Cristiano Ronaldo a passé huit saisons au Real Madrid, affrontant Messi maintes et maintes fois. Non seulement ils partageaient le même terrain à chaque fois que Los Blancos affrontaient Barcelone, mais ils se battaient pour la suprématie de la Liga saison après saison.

Mais c’était un défi que Ronaldo voulait, et l’as portugais a comparé sa rivalité avec l’Argentin à la plus grande de l’histoire du sport. L’année dernière, Ronaldo a révélé : «J’admire beaucoup la carrière qu’il a accomplie jusqu’à présent.»

Et, pour sa part, il a déjà dit qu’il avait eu des problèmes quand j’ai quitté le championnat espagnol car c’est une rivalité qu’il apprécie.

Messi a 10 titres de champion contre les six de Ronaldo, et il a l’avantage global en termes d’honneurs de club avec 33—Ronaldo en a 27.

L’international portugais a cependant remporté le Championnat d’Europe de l’UEFA et la Ligue des nations de l’UEFA avec son équipe nationale, tandis que Messi a dû endurer le chagrin des défaites lors de quatre finales majeures avec l’Argentine.

Ils possèdent également chacun des chiffres individuels étonnants. Ronaldo a marqué 689 buts et aidé 247 en 961 apparitions pour le club et le pays. Messi, de deux ans son cadet, a disputé 823 matches au cours de sa carrière, marquant 671 fois et aidant 286 buts.