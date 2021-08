Cristiano Ronaldo pourrait-il venir en MLS ? Quelles équipes pourraient signer la star de la Juventus

Barcelone et Manchester City sont deux des neuf clubs qui pourraient signer Cristiano Ronaldo s’il quitte la Juventus.

Cristiano Ronaldo a peut-être eu 36 ans en février, mais ses buts et ses performances restent formidables. Et à l’approche des dernières années de sa carrière, il souhaite rejoindre une équipe capable de remporter des titres en Ligue des champions.

Mais sera-ce la Juventus ou pas ? Beaucoup disent non, et qu’une défaite contre Porto le mois prochain condamnera Ronaldo à trois sorties de Ligue des champions en huitièmes de finale à Turin.

Si le quintuple vainqueur du Ballon d’Or quitte la Juventus, il aura neuf équipes intéressées par lui. Le Paris Saint-Germain est le favori pour le recruter alors qu’il cherche à remporter sa première Ligue des champions.

Par conséquent, Ronaldo pourrait non seulement entrer dans l’histoire à Paris en menant le club au succès européen, mais il peut ajouter à son palmarès des honneurs nationaux.

Quelle équipe est la plus susceptible de signer Cristiano Ronaldo ?

Cependant, comme le souligne Oddschecker, Barcelone est également en lice. Les géants catalans pourraient perdre Lionel Messi cet été, alors qui de mieux que Ronaldo pour le remplacer ? Ou mieux encore, pourraient-ils faire équipe au Camp Nou ou même sous Pep Guardiola à Manchester City ?

City et Barcelone sont des paris risqués, mais ne dites jamais jamais. Des retrouvailles avec Manchester United et le Real Madrid sont également possibles, tandis que le Bayern Munich est un peu plus éloigné. Avec le Real Madrid comme autre possibilité et un voyage aux États-Unis pour jouer en MLS comme une option plutôt lointaine.

De son côté, l’ancien joueur tchèque a confirmé qu’ils négocient toujours avec l’agent de Dybala pour renouveler son contrat. Reste à savoir si le natif de Cordoue accepte les nouvelles conditions proposées par la Juventus.

La vérité est que Cristiano Ronaldo restera à la Vecchia Signora et qu’Allegri a demandé à Dybala de rester et de renouveler son contrat. El Bicho était dans le collimateur de plusieurs clubs et il y avait des chances qu’il parte. Cependant, il restera à la Juve et ce lundi il rejoindra les entraînements.