Cristiano Ronaldo : pourquoi l’attaquant portugais n’a pas de tatouages ? La vraie histoire

Cristiano Ronaldo n’a aucun tatouage sur la peau. Quelque chose d’étrange chez les joueurs de football, pas seulement les joueurs de haut niveau, qui portent généralement un symbole, un dessin, un titre, une date importante ou le nom d’un membre de la famille.

Mais Cristiano Ronaldo n’a pas adhéré à cette coutume dans le monde professionnel et beaucoup se sont demandé quelle était la raison de l’absence de tatouages sur son corps.

Les footballeurs professionnels se sont créés un stéréotype et les tatouages sont devenus l’une des caractéristiques des joueurs, qui aiment porter sur leur peau les noms de personnes importantes dans leur vie ou des dessins qui représentent leur histoire et leurs intérêts.

Pourquoi Cristiano Ronaldo n’a-t-il pas de tatouages ?

La raison de l’absence de tatouages sur le corps de Cristiano Ronaldo serait un motif de solidarité : le don de sang. On sait qu’après chaque tatouage, si vous êtes donneur, il faut attendre entre quatre et six mois pour pouvoir faire un nouveau don, car c’est le moyen d’éviter de transmettre d’éventuelles infections.

Cristiano Ronaldo était important pour le fils de Carlos Martins, son ancien coéquipier national du Portugal, que la star portugaise a aidé en 2011 en donnant du sang. «Ce n’est rien de plus que de faire couler du sang, ça ne fait pas mal», avait alors déclaré Cristiano.

La presse britannique affirme que Cristiano Ronaldo préfère ne pas se faire tatouer car il choisit d’être prêt pour quiconque pourrait avoir besoin d’aide, ce qui rompt avec le mythe selon lequel il est un joueur égoïste qui ne se soucie pas du bien-être des autres.