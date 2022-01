Cristiano Ronaldo : «Ma famille est reconnaissante pour l’accueil chaleureux et la générosité de…»

Le Portugais a partagé un cliché de ses dernières heures à Dubaï, profitant de la plage et révélant l’état de grossesse du mannequin.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez vivent des jours très spéciaux ces derniers jours après la première de l’émission de téléréalité du modèle sur Netflix, ‘Soy Georgina, son anniversaire avec style à Dubaï et les vacances qu’ils passent dans ce lieu paradisiaque coïncidant avec la pause du football européen à la suite des éliminatoires sud-américaines.

Pour cette raison, au cours des dernières heures, la photo la plus familière que le footballeur a partagée a laissé un détail qui n’est pas passé inaperçu auprès de ses millions de followers.

Après avoir eu 28 ans jeudi dernier et avoir reçu le cadeau unique de sa première sur Netflix, ainsi que le luxe dont il s’est vanté avec Cristiano Ronaldo. Georgina Rodríguez profite également de quelques mois également très spéciaux, et c’est qu’au milieu de toutes les répercussions que sa série documentaire a eues, il convient de se souvenir de sa grossesse avec deux nouveaux bébés avec lesquels elle agrandira sa famille ensemble avec les Portugais.

Pour cette raison, dans le dernier cliché que Cristiano Ronaldo a partagé sur ses réseaux sociaux, nous avons pu voir comment la grossesse hispano-argentine évolue.

En ces jours de déconnexion et de beaucoup de célébrations, le modèle naturel de Jaca profite de la plage avec l’air enceinte, ce qui a attiré tous les regards sur cette nouvelle image. On y voit la taille déjà considérable de son ventre, résultat de plusieurs mois de grossesse.

Le message d’un chrétien reconnaissant

«Merci Dubaï pour ce bon moment… Merci Dubaï pour les sentiments chaleureux… Merci Dubaï pour la promotion des plus beaux moments en famille. Dubaï, ma deuxième maison… Et ma famille est reconnaissante pour l’accueil chaleureux et la générosité de ses belles personnes… Avec tout mon amour, pour vous», a remercié Cristiano Ronaldo avant de retourner à Manchester dans les prochaines heures pour rejoindre son équipe et reprendre le club. compétitions.