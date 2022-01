Cristiano Ronaldo : l’international joueur induit-il Manchester United dans le pire?

Appelé à s’exprimer sur les performances de Cristiano Ronaldo, le journaliste français Vincent Duluc estime que le quintuple Ballon d’Or ne peut plus être un facteur X pour une équipe. D’après le journaliste de l’Equipe, CR7 n’a plus l’étoffe pour jouer en équipe en raison de sa soif de buts.

Cristiano Ronaldo traverse une saison contrastée en dépit de ses performances impressionnantes. Dans son interview, Vincent Duluc a dénoncé l’individualisme du joueur portugais. D’après le journaliste, CR7 n’étend pas son jeu à ses coéquipiers et cela constitue un véritable souci pour Manchester United.

«Je trouve que ce qu’on voit de lui cette saison à Manchester United est un peu problématique. J’ai une admiration extrême pour lui, pour la façon dont il prend soin de son corps, dont il repousse les limites et reste un buteur considérable. En revanche, je ne le vois plus s’intégrer dans une équipe. On dirait qu’il ne se soucie pas vraiment de l’équipe dans laquelle il joue. Ce qui compte, comme son tweet, c’est qu’il a marqué 47 buts dans l’année», a déclaré M. Duluc.

«Les symptômes ? C’est parce que Manchester United joue mal avec lui. Il n’y a rien à faire, on ne peut pas bien jouer avec lui maintenant. Je trouve cela un peu problématique.

Si Manchester United jouait bien sans lui ? On ne sait pas, mais il y avait quand même plus d’actions offensives, ça m’inquiète un peu. C’est un joueur exceptionnel mais son talent n’est pas contagieux», a conclu le journaliste.