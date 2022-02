Cristiano Ronaldo : les voitures chères de la star qui lui coûte plus de 20 millions d’euros (Photo)

Début janvier, Delphine Wespiser révélait traverser une crise dans son couple dans Touche Pas à Mon Poste. Alors qu’elle a fêté son 30ème anniversaire, l’ex-Miss France a fait d’une pierre deux coups.

«C’est vrai que ces dernières semaines, on a un peu traversé une crise de couple (…) Vu que c’était mon anniversaire et que je vous ai demandé hier en cadeau un voyage et que vous ne m’avez pas envoyé les billets, j’ai pris l’initiative il y a une heure de nous prendre deux billets pour partir en vacances, donc je pars dans une semaine au soleil», avait-elle dit.

Sur les réseaux sociaux, la belle s’est affichée avec son compagnon Roger, dans des tenues affriolantes au milieu de paysages paradisiaques pendant une dizaine de jours. Mais elle est rapidement passé du rêve au «cauchemar». Mercredi 2 février, elle a effectué son retour dans TPMP. Et pour ses retrouvailles, Cyril Hanouna ne l’a pas ménagée.

«Delphine Wespiser ? Non, non, il n’y a pas de magnifique, t’as cru que c’était le club med TPMP ?», a lâché l’animateur. «Tu t’es crue chez ta mère ? La meuf vient quand elle veut ! ‘Ca va je peux passer une tête demain dans TPMP ?’ Mais c’est un travail, t’as cru quoi ?», a-t-il poursuivi.

«C’était les 30 ans, c’est un cap, ça fait 10 ans que je travaille sans relâche», a-t-elle expliqué mais son patron en a remis une couche. «Et à 30 ans, vous aviez prévu de finir au pôle emploi ?», a déclaré Baba, enfonçant le clou.

«Je le dis aux téléspectateurs, elle m’a envoyé un message sur Instagram : ‘Tu vas pas faire la gueule quand même?’. Je lui ai lâché un vu», a-t-il révélé. Même en message, la belle n’a pas eu de réponse.

Toutefois, Cyril Hanouna lui a demandé si ce break lui avait fait du bien. «C’était super bien, on s’est posés les bonnes questions avec Roger et c’est important de comprendre que la vie passe vite», a-t-elle raconté. «Ici, on parle tellement de sujets de société que j’avais besoin de repos. J’avais besoin de prendre du bon temps parce que la fin d’année était compliquée».

Et l’année 2022 semble merveilleusement bien commencer même si elle a perdu sa place de chouchou du présentateur. «On est soudés. C’était important de partir en vacances pour comprendre encore plus que nos âmes sont liées».