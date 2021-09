Cristiano Ronaldo : la réaction de sa mère après son premier but (photo)

La star portugaise est sur toutes les lèvres pour son retour triomphal à Manchester United, marquant deux buts lors de la victoire 4 à 1 contre Newcastle, et sa mère était dans les tribunes, qui était émue et son image est devenue virale.

Cristiano Ronaldo a entamé son deuxième passage à Manchester United ce samedi et l’a fait avec tout, alors qu’il a marqué les deux premiers buts de la victoire 4-1 contre Newcastle, gagnant l’ovation du public qui a raflé Old Trafford et qui est ravi de revenir à voir les Diables rouges en haut.

Et dans la tribune du mythique stade United se trouvait Dolores Aveiro, la mère du footballeur de 36 ans, qui n’a pas pu retenir ses larmes après le premier but de son fils, qui signifiait l’ouverture du tableau d’affichage à sa mort en première mi-temps.

L’image est apparue sur les réseaux sociaux et est rapidement devenue virale en raison de sa charge émotionnelle, faisant bien comprendre que ce retour de CR7 dans l’équipe dans laquelle il a remporté sa première Ligue des Champions est quelque chose de plus que particulier tant pour sa carrière professionnelle que pour son ventre personnel.

Il y a quelques jours, le journaliste anglais Piers Morgan a écrit une chronique dans le Daily Mail dans laquelle il disait que Dolores Aveiro est une personne tellement émotive qu’il s’est évanoui dans certains matchs, c’est pourquoi le footballeur lui a interdit d’assister aux matchs les plus importants de sa carrière.

«Maintenant, il ne peut plus voir les matchs importants. Je lui dis : ‘Écoute, je n’ai plus de père. Je ne veux pas perdre ma mère aussi, donc tu ne vas pas voir les quarts de finale, les demi-finales ou finales», a révélé Cristiano à propos de la demande qu’il a faite à sa mère.