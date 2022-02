Cristiano Ronaldo : «Je n’ai pas besoin de vous dire que je suis très bon… les chiffres sont là»

Du haut de ses 37 ans, le service de Ronaldo était satisfaisant. De retour à Manchester United, le joueur a marqué 15 buts et fourni trois passes décisives en 30 apparitions. Mais ses détracteurs pensent qu’il n’a pas fait assez pour aider United en tant que star.

Le Portugais a répondu aux critiques sur son record de buts à United et insiste sur le fait qu’il reste l’un des meilleurs joueurs du monde.

Le manager par intérim Ralph Rangnick a déclaré plus tôt ce mois-ci que Ronaldo devait marquer plus de buts pour terminer sa pire saison en 13 ans.

Bien qu’il soit le meilleur buteur de United cette saison, Ronaldo a été critiqué pour ses performances.

«Je montre chaque année que les chiffres parlent d’eux-mêmes. Je n’ai pas besoin de vous dire que je vais bien parce que les chiffres sont là. Les statistiques sont là, le reste non. Cela n’a pas d’importance du tout. C’est pourquoi Je suis tellement content de ma performance. Je continue à marquer des buts, à aider des joueurs, que ce soit en équipe nationale ou à Manchester United, c’est pour ça que je veux continuer. J’ai commencé à jouer au plus haut niveau quand j’avais 18 ans et j’étais à mon apogée depuis 15 à 16 ans.

C’est mon dévouement, ma passion, mon ambition de toujours travailler dur. C’est pourquoi je continue d’être au sommet du monde en termes de performances, de trophées, de buts et de records», a déclaré CR7.

Ronaldo a marqué 804 buts à ce jour, dont 115 sur la scène internationale, un record mondial.