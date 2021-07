Cristiano Ronaldo et ses meilleures citations sur le succès : le top 10

Cristiano Ronaldo, en plus de quelques personnages historiques, a laissé de grandes phrases au cours de ses années en tant que professionnel.

Cristiano Ronaldo a établi des records en jouant pour Manchester United et le Real Madrid. Aimé par des millions de fans à travers le monde, il a des réalisations athlétiques vraiment remarquables.

Vous trouverez ci-dessous les 10 citations les plus motivantes de Cristiano Ronaldo qui vous inspireront à devenir plus grand dans votre propre vie.

Il est né Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro le 5 février 1985 à Funchal, Madère, Portugal. En 2003, alors qu’il n’avait que 16 ans, Manchester a payé 12 millions de livres sterling (plus de 14 millions de dollars) pour le signer, une somme record pour un joueur de son âge.

Lors de la finale de la FA Cup 2004, Cristiano Ronaldo a marqué les trois premiers buts de Manchester et les a aidés à remporter le championnat.

En 2008, il a établi un record de franchise pour les buts marqués. L’année suivante, le Real Madrid a payé un record de 131 millions de dollars pour ses services.

Selon Forbes, Cristiano Ronaldo a gagné 93 millions de dollars en 2017, dont 58 millions de dollars en salaire et bonus versés par le Real Madrid. Cela fait de lui le joueur de football le mieux payé pour la quatrième année consécutive et l’athlète professionnel le mieux payé de 2017. Selon Celebrity Net Worth, en 2017, Cristiano Ronaldo avait une valeur nette estimée à 400 millions de dollars.

Le désir d’évoluer et d’atteindre la grandeur est universel à tous les êtres humains. Cependant, seules quelques personnes consacrent du temps et des efforts pour vraiment gagner la grandeur.

Voyez ce qu’il faut pour être l’un d’entre eux. Cette collection des 10 citations les plus motivantes de Cristiano Ronaldo vous aidera à apprendre de son chemin vers la grandeur.

Top 10 des citations les plus motivantes de Cristiano Ronaldo

«Ton amour me rend fort. Ta haine me rend imparable».

«Je veux toujours bien jouer et gagner des titres. Je n’en suis qu’au début».

«Je ressens un besoin infini d’APPRENDRE, d’AMÉLIORER, d’ÉVOLUER, non seulement pour plaire à l’entraîneur et aux fans, mais aussi pour me sentir SATISFAIT de moi-même.»

«Le talent n’est pas tout. On peut l’avoir dès le berceau, mais il faut apprendre le métier pour être le meilleur».

«Ça ne me dérange pas que les gens me détestent, parce que ça me pousse».

«Si nous ne pouvons pas aider notre famille, qui va nous aider ?»

«J’ai aussi mes défauts, mais je suis un professionnel qui n’aime pas rater ou perdre».

«Je serais très fier si, un jour, j’étais tenu dans la même estime que George Best ou Beckham. C’est ce vers quoi je travaille dur».

«Le talent sans travailler dur n’est rien».

«Je n’ai rien à montrer à personne. Il n’y a rien à prouver»