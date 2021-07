Cristiano Ronaldo et Irina Shayk, son ex le plus célèbre : pourquoi ont-ils rompu en 2015 ?

Cristiano Ronaldo et Irina Shayk ont décidé de mettre fin à leur relation. Beaucoup a été spéculé sur la cause de la rupture amoureuse du célèbre couple.

Mais un ami du mannequin russe a avoué ce qui s’était réellement passé. Cet ami assure que le couple a pris ses distances lors de l’arrêt du championnat pour les fêtes de fin d’année.

Ronaldo et Irina se seraient disputés très fort chez le footballeur le soir du Nouvel An, alors Shayk une nouvelle année seul et pleurant après avoir quitté l’attaquant portugais.

Selon la source du journal ibérique, Irina a beaucoup souffert de la rupture et était en état de choc, mais malgré cela la décision de mettre fin à la relation n’a pas été prise à la légère.

Concernant les spéculations qui ont surgi sur la prétendue mauvaise relation entre Irina et la famille de Ronaldo, l’amie a souligné qu’elle s’entendait très bien avec le fils du footballeur et le reste de la famille.

La vraie raison aurait surgi parce qu’il y avait déjà un éloignement et qu’elle laissait de nombreux signes. Après mûre réflexion et réflexion, elle a estimé qu’elle ne pouvait pas ignorer les signes, a déclaré la source, impliquant Ronaldo dans une éloignement évident ou une possible infidélité.

Sur la prétendue relation qui aurait surgi entre Dwayne Johnson, «The Rock», et la beauté russe, l’ami a déclaré qu’il n’y avait rien entre eux.