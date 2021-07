Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez : les deux stars sont-ils mariés ?

Le mannequin espagnol d’origine argentine est en couple avec le footballeur depuis 2016 et ensemble, ils ont eu Alana Martina, la plus jeune des enfants de l’attaquant.

Cristiano Ronaldo semble avoir trouvé l’amour. Sa relation avec Georgina Rodriguez semble très solide et heureuse. Quoi qu’il en soit, beaucoup se demandent pourquoi la star portugaise et le beau mannequin né à Buenos Aires, en Argentine, ne se sont pas encore mariés. Georgina Rodriguez a parlé de sa relation avec Cristiano Ronaldo :

«Je me suis toujours imaginée être heureuse avec mon mari et mes enfants et c’est ce que j’ai», a elle-même commencé par extérioriser Georgina Rodriguez.

«Nous avons d’autres plantes intéressantes dont je ne peux pas encore vous parler. Et, pour le moment, nous nous concentrons sur l’éducation de quatre enfants et c’est la seule chose qui compte pour nous», a-t-il approfondi.

«Je ne suis pas enceinte même si je dois avoir la grossesse d’éléphant. J’aime manger et je ne vais pas m’arrêter», a-t-elle conclu à propos de sa vie personnelle.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez forment l’un des couples les plus célèbres d’Europe, et malgré les flashs qui sont généralement sur eux, ils ont réussi à échapper aux scandales et à la fuite d’informations sensibles.

Alors que le joueur de la Juventus ne donne généralement pas d’interviews en profondeur sur sa vie personnelle, le mannequin, qui est avec lui depuis 2016, le fait, et ce week-end elle était la star du magazine italien Sportweek.

Avec une séance photo comme excuse, la jeune fille espagnole née en Argentine était très heureuse de sa vie quotidienne à côté de l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, bien qu’elle ait précisé que dans le manoir où ils vivent, il doit éviter de s’occuper du ménage.

«Il ne cuisine pas. Après s’être entraîné toute la matinée, il mérite de trouver un bon repas chaud. Après s’être entraîné toute la matinée, il mérite de trouver un bon repas chaud préparé avec amour sur la table. Nous avons un chef, et je cuisine parfois.»