Cristiano Ronaldo arrive en Afrique, la raison de sa venue dévoilée

Lionel Messi a le sens du collectif. Invité à donner le nom de son vainqueur du Ballon d’Or 2021, qui sera désigné le 29 novembre, le sextuple lauréat a fait dans le corporatisme.

Dans son interview à France Football, publiée ce samedi 9 octobre, il a en effet affirmé qu’il «voterait pour Neymar et Kylian Mbappé»… alors que ses deux coéquipiers du PSG n’ont quasiment aucune chance de rafler la distinction.

Messi, le tenant du titre qui figure lui-même parmi les favoris cette année, n’a pas non plus oublié de citer deux autres candidats au trophée : Karim Benzema (Real Madrid) et Robert Lewandowski (Bayern).

«J’ai deux joueurs dans mon équipe pour lesquels je voterais comme Neymar et Kylian Mbappé. Après, il y a des joueurs au niveau individuel qui ont fait une grosse saison, comme (Robert) Lewandowski. (Karim) Benzema aussi a fait une grande année au niveau individuel.

C’est difficile à dire car ce que tu as fait au niveau collectif compte beaucoup pour le Ballon d’Or. Dernièrement, les titres ont beaucoup de poids. Les années précédentes, on cherchait plus le meilleur joueur de l’année», Lionel Messi à France Football.

Pas de Jorginho ni de Cristiano Ronaldo…

L’Argentin, le Brésilien, les deux Français et le Polonais sont tous présents dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or, révélés vendredi 8 octobre par France Football. En revanche, Messi n’a pas eu de mot pour Jorginho.

Le milieu de Chelsea est le seul à avoir remporté les deux titres européens majeurs cette année (Euro avec l’Italie et Ligue des champions avec les Blues). Messi n’a pas non plus jugé bon de mentionner son grand rival Cristiano Ronaldo, quintuple lauréat.

Ses anciens coéquipiers du Barça n’ont également eu droit à aucune faveur de celui qui est resté 21 ans au club… Kylian Mbappé et Neymar apprécieront !