Cristiano Ronaldo : après Manchester United, sa mère révèle où elle veut que son fils joue à l’avenir

Joan Laporta, le président du Barça, n’a pas manqué de mettre la pression sur son entraîneur Ronald Koeman, après sa sortie lunaire devant la presse. Alors que le Barça dispute un match capital face à Cadiz ce soir, la sérénité n’est pas franchement de mise.

La dernière conférence de presse de Ronald Koeman, qui a lu un communiqué lunaire avant de quitter la salle de presse pour éviter les questions sur son cas personnel fait jaser. Et n’a pas plu à Joan Laporta.

Après une première prise de parole en début de soirée hier, le président du Barça a remis le couvert un peu plus tard dans la soirée avec des mots bien plus cinglant.

«Je pense que ce n’était pas nécessaire, en répondant à des questions vous pouvez toujours vous expliquer», a lâché Laporta avant de reconnaître que le club traverse des moments qui «ne sont pas faciles».

Et sur le cas Koeman, le président barcelonais a clairement mis la pression. «L’entraîneur dépend toujours des résultats et du jeu, ici il n’y a pas que les résultats, il y a aussi le jeu, et Ronald le sait, et il agira comme un professionnel», a d’abord déclaré le coach batave.

Et quand la question de savoir si sa patience avait des limites, Laporta a répliqué sèchement. «Oui, bien sûr».