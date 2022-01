Cristiano et Georgina passent une soirée douce dans un restaurant de luxe à Madrid

Le couple a partagé une soirée idyllique lundi dernier, sans enfants, sans accompagnateurs, avec un verre au préalable en terrasse et un bon menu ensuite.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez affrontent déjà la seconde moitié de leur grossesse en tant que jumeaux et cette semaine ils voulaient avoir du temps pour eux, pour célébrer, sans enfants, sans compagnons, avec rien de plus que leur compagnie mutuelle.

Ils l’ont fait à Madrid, dans l’un des restaurants de l’hôtel Villa Magna où le footballeur portugais a séjourné tant de fois. C’est ce qu’affirme le portail Vanitatis, qui mentionne également les témoignages de certains témoins qui ont vu le couple de la manière la plus intime, d’abord sur la terrasse en train de prendre un verre puis au restaurant.

Le couple de médias a dîné au restaurant Amós, à l’intérieur de l’hôtel, dont le chef est le prestigieux Jesús Sánchez qui a trois étoiles Michelin au Cenador de Amós, à Villaverde de Pontones (Cantabrie).

Ce restaurant, situé dans l’un des quartiers les plus exclusifs de la capitale, propose un menu appelé ‘Memoria’ composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert au prix de 67 euros. La gastronomie du chef promet de «faire un voyage dans la mémoire de la mer Cantabrique».

Heureusement, ils ont pu profiter du dîner sans aucune distraction, sans être dérangés par des admirateurs pendant qu’ils dégustaient l’un des plats. C’était Cristiano et Georgina, faits l’un pour l’autre, et une fois qu’ils eurent mangé, ils se dirigèrent vers leur suite.

Le documentaire de Georgina

Ce voyage pourrait avoir beaucoup à voir avec l’un des nombreux projets sur lesquels travaille le couple. Le plus remarquable et celui qui verra le jour avant est le documentaire de Georgina Rodríguez, qui sera présenté en première le 27 janvier sur Netflix.

Précisément ces derniers jours, une gigantesque affiche promotionnelle a commencé à être accrochée sur la Plaza de Colón de Madrid qui, comme d’habitude, a généré une agitation monumentale. «Avant je vendais des sacs à Serrano, maintenant je les collectionne», peut-on lire.

En amont de la production tant attendue, on entend Georgina se remémorer comment elle est arrivée à Madrid et comment sa rencontre avec Cristiano a changé sa vie.

«Mon arrivée à Madrid a été formidable. Je cherchais beaucoup d’appartements pas chers. Trois cents euros. Je me suis retrouvé dans un appartement qui avait servi de débarras. Froid en hiver et chaud en été. Le jour où j’ai rencontré Cristiano, ma vie a changé.»