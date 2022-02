Creol : la chanteuse dévoile ses fesses dans une tenue très sexy (photo)

Emma Lohoues est de plus en plus surprise par des histoires de couples qui lui parviennent.

La toute dernière est celle d’un internaute qui se fait tromper par sa femme, mais qui ne sait quoi faire pour résoudre ce problème.

Le monsieur affirme être en couple avec une femme, dans la maison de ses beaux parents. Malheureusement pour lui, sa femme le trompe avec un autre homme.

Ce qui a le plus choqué dans cette histoire, c’est que le monsieur a confié qu’il prévoit de chasser sa femme de la maison qui appartient à ses propres parents.

Emma Lohoues a partagé l’histoire sur sa page Facebook, et a traité le monsieur de «Gros plaisantin». Elle a ensuite renchéri dans les commentaires en ces termes : «Façon on va te soulever pour te déposer nous-mêmes chez tes parents, tu ne va plus jamais t’oublier».