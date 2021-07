Covid-19 : la France impose des tests de moins de 24 heures à l’entrée depuis plusieurs pays européens

Après le retour du masque, celui du couvre-feu. Dans les Pyrénées-Orientales, les bars, restaurants, établissements de plage, débits de boissons temporaires et épiceries de nuit fermeront de 23h à 6h dès ce dimanche jusqu’au 2 août.

La décision a été prise par le préfet du département, Étienne Stoskopf, alors que le nombre de cas détectés flambe. En l’espace d’une semaine, celui-ci est passé de 41,5/100.000 habitants à 258,8/100.000 habitants hier.

Il s’agit du premier département à adopter de telles mesures cet été en métropole. Le président Emmanuel Macron avait annoncé cette semaine que des «mesures de freinage» seraient prises chaque fois qu’un département dépasserait le seuil de 200 cas pour 100.000 habitants.

La préfecture rappelle que l’augmentation importante et rapide des cas de contamination par le variant Delta dans ce département frontalier de l’Espagne et très touristique «se traduit par un taux d’incidence en croissance forte et continue», rapporte le Figaro