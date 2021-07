Covid-19 en France : 7183 personnes hospitalisées, 947 patients en soins critiques

Les préjugés sur les personnes handicapées sont légion. C’est bien malheureux. Beaucoup sont ceux qui pensent qu’il est impossible pour eux de mener une vie «normale», d’accomplir leurs rêves ou encore de trouver l’amour.

Mais les préjugés et les obstacles lié à son handicap n’empêchent pas Ryan Hudson Peralta, originaire des États-Unis, de mener une vie dont beaucoup rêvent.

Il n’a ni bras ni jambes, mais il a rencontré le grand amour et a fondé une famille. Depuis, il inspire des millions de personnes dans le monde souffrant de handicaps à se battre pour réaliser leurs rêves.

Peu de temps après la naissance de Ryan, les médecins ont expliqué à ses parents que leur fils ne pourrait jamais avoir une vie normale. Ils leur ont dit qu’il n’aurait jamais un vrai travail et ne fonderait jamais une famille, écrit Cater News Agency.

Ryan est né avec une maladie rare qui a empêché le développement de ses bras et de ses jambes. Cela est considéré par la plupart des gens comme un obstacle majeur, et beaucoup se demandent souvent comment il gère certaines choses, mais Ryan n’a jamais laissé cela poser de problème, car il se sent comme tout le monde.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Ryan a créé des sites Web et trouvé un emploi. Il tenait à prouver à tous les sceptiques qu’il pouvait avoir une vie normale, et cela est devenu sa grande motivation.

Beaucoup lui avaient dit au fil des ans que trouver l’amour serait quelque chose de presque impossible, vu qu’il n’avait ni bras ni jambes. Mais même là, il leur a prouvé qu’ils avaient tort.

«Tout le monde pense qu’un homme handicapé ne peut pas avoir une belle femme à ses côtés, alors ils sont étonnés que Carrie soit ma femme et non mon aide-soignante», a déclaré Ryan, ajoutant :

«Mais je n’ai pas un seul soignant. Je fais tout moi-même, depuis la conduite d’une voiture, le bain, manger et aller aux toilettes», dit-il.

Ryan et Carrie se sont rencontrés en 2000, et ce fut le coup de foudre. Ryan est devenu un père bonus pour la fille de Carrie et peu de temps après que le couple a eu un fils.

«Les médecins craignaient que notre fils Noah soit comme moi», explique Ryan. «Bien qu’il ne s’agisse pas d’une maladie héréditaire, nous n’étions pas inquiets de toute façon», poursuit Ryan.

Ryan parle ouvertement de sa vie, du bon et du mauvais, pour inspirer les autres et leur dire que rien n’est impossible.

N’hésitez pas à partager l’histoire de Ryan pour inspirer et motiver les autres !