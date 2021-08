Coutinho et Griezmann resteront au Barca : voyez les plus hauts revenus du Barca après Messi

Coutinho et Griezmann devraient rester au moins une autre saison à Barcelone. Voir les 5 meilleurs salariés du club après Lionel Messi

Les difficultés financières du FC Barcelone cet été ont été bien énoncées. Le club espagnol est endetté de plus d’un milliard d’euros, a été claqué avec un plafond salarial et a dû vendre ou mettre en vente de nombreux joueurs de l’équipe première.

Jusqu’à présent, ils n’ont pas non plus été en mesure d’enregistrer de nouvelles recrues Sergio Aguero, Eric Garcia et Memphis Depay.

L’un des moyens probables de résoudre cette crise financière est de passer à certains des meilleurs revenus du club. De préférence, obtenez également de l’argent de transfert à partir de telles offres.

Cependant, ils ont été déçus sur ce front en tant que deux de leurs gros revenus ; Phillips Coutinho et Antoine Griezmann resteraient au Camp Nou pour la prochaine saison.

Nous examinerons le top 5 des salariés les mieux rémunérés qui pourraient évoluer, à l’exception de Lionel Messi bien sûr, qui est intransférable.

Antoine Griezmann est en tête de cette liste avec un salaire hebdomadaire de 649 040 €, soit 35,8 millions d’euros par an. Phillips Coutinho suit avec 24,5 millions d’euros par an à 470 960 euros par semaine.

Milieu de terrain bosniaque, Miralem Pjanic est le 4e meilleur salaire de Barcelone avec un salaire hebdomadaire de 314 360 €, soit 16,34 millions d’euros par an.

Sergio Busquets et Jordi Alba complètent le top avec 314 360 € & 245 920 € hebdomadaires (16,34 M € & 12,78 M € annuels) de salaires.

Ces chiffres sont loin derrière les salaires déclarés de Lionel Messi, qui sont d’environ 1 160 000 millions d’euros par semaine et 60 320 000 millions d’euros par an.

Cependant, Messi aurait accepté une réduction de 50% de ses salaires et on s’attend à ce que d’autres joueurs emboîtent le pas.

En tout cas, ce serait une montagne à gravir pour le FC Barcelone de retenir ces joueurs même à demi-salaire. Avec la majorité des 5 meilleurs salariés, anciens ou inutiles, Barcelone sauterait sur n’importe quelle occasion de passer aux joueurs cet été.