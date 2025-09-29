Coupe du Monde 2026 (Q) : l’Afrique du Sud sanctionnée, le Bénin en profite

Coup de tonnerre dans les éliminatoires africains du Mondial 2026. Ce lundi 29 septembre, la FIFA a infligé une défaite sur tapis vert à l’Afrique du Sud pour avoir aligné un joueur suspendu lors de sa victoire face au Lesotho en mars dernier. Une décision lourde de conséquences, qui profite directement au Bénin, désormais leader du groupe C.

Une victoire annulée, un classement bouleversé

Le 21 mars, à Polokwane, les Bafana Bafana s’étaient imposés 2-0 contre le Lesotho. Mais la commission de discipline de la FIFA a décidé de transformer ce succès en une défaite 0-3, après la participation irrégulière de Teboho Mokoena.

Avec ce retrait, l’Afrique du Sud chute à la deuxième place du groupe C, devancée à la différence de buts par le Bénin. Une aubaine pour les Guépards, qui réalisent un parcours solide et voient leurs chances de qualification se renforcer.

Teboho Mokoena au centre de la polémique

Le milieu de terrain sud-africain avait accumulé deux avertissements, face au Bénin puis contre le Zimbabwe, le rendant automatiquement suspendu pour le match suivant. En le titularisant malgré tout, la Fédération sud-africaine (SAFA) a enfreint l’article 19 du Code disciplinaire de la FIFA. Résultat : une sanction sportive doublée d’une amende de 10 000 francs suisses (10 680 euros).

Un appel encore possible

La SAFA peut encore contester cette décision devant la commission de recours de la FIFA. Mais le mal est fait : la dynamique sud-africaine est brisée, et la lutte pour la première place s’annonce désormais plus serrée que jamais.