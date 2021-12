Côte d’Ivoire : Zota dévoile tout sur sa vie conjugale

Le rappeur béninois Blaaz a livré un spectacle époustouflant comme il l’avait annoncé, au sein du CanalOlympia Wologuédé ce samedi 18 décembre 2021 devant un public totalement séduit.

Les tickets d’entrée fixées à 5000 FCFA, 10 000 FCFA pour le grand public et 50 000 FCFA pour les VIP, n’ont pas découragé les mélomanes du roi de la street. Blaaz, qui a égrainé la quasi-totalité des chansons de son riche répertoire discographique, a égayé les milliers de «fans» venus des quatre coins du pays.

Plusieurs artistes béninois et internationaux ont brillé par leurs présences aux côtés de Blaaz notamment : Almok, Iba One, Wilf Enighma, Jojo le Barbu, Togbè Yéton, Sessimè, Fanicko, Vano Baby, Tyaf, Zeynab, Crisba, Sima Ricardo, 100 Royal et bien d’autres artistes.

Dans le public, on a pu constater également la présence de plusieurs personnalités dont Oswald Homeky, Ministre béninois des Sports et Lionel Talon, le fils du président Patrice Talon. C’est sûr, le concert légende de Blaaz restera dans les annales des événements culturels au Bénin.